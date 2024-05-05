Действия хозяина, которые явно не понравятся собаке: никогда не делайте так

Кинологи назвали ошибочные действия хозяина собаки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки реагируют негативно на множество действий хозяев, включая те, которые могут показаться безвредными. К примеру, физические наказания явно вредны для животных, но и обнимания могут вызывать у собак дискомфорт, так как они воспринимают их как проявление доминирования.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оставление собаки одной на длительное время также может стать проблемой. Животные чувствуют скуку и страх, и в отсутствие хозяина могут начать грызть мебель и создавать беспорядок. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше не оставлять питомца одного на долго или доверить его заботу друзьям или родственникам.

Одевание собаки может выглядеть мило, однако большинство питомцев чувствует себя в одежде некомфортно. Надевайте одежду на собаку только для защиты от холода, а не ради украшения.

Кроме того, собаки плохо понимают длинные предложения, хотя и могут запоминать отдельные слова. Жесты для них понятнее слов. И наконец, во время прогулок важно не спешить. Слишком быстрый темп может превратить выгул в наказание, лишая животное возможности осмотреться и исследовать окружение.