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Мясников рассказал о связи кофе с риском рака поджелудочной

Врач Мясников: кофе относят к противораковым продуктам

0:58
Здоровье

В эфире программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенное утверждение о том, что кофе увеличивает риск развития рака поджелудочной железы. По его утверждению, кофе сегодня считается официально противораковым средством, так как содержит полифенолы и другие полезные вещества.

Врач Мясников: кофе относят к противораковым продуктам
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Кофе, наоборот, официально сегодня относится к противораковым средствам. Точка его приложения — печень. И, казалось бы, от печени до поджелудочной недалеко, но кофе официально относится к продуктам, предотвращающим онкопатологию", — отметил Александр Мясников.

Мясников перечислил другие продукты, обладающие противораковыми свойствами, включая различные виды капусты, такие как брокколи, красный рис, морепродукты, печень трески и другие. Он также порекомендовал ограничить употребление кофе до трёх чашек в день.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
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