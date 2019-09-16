Китайских спортсменов заставляют смотреть фильм "Движение вверх"

Каждый китайский спортсмен, который готовится выступать на Олимпиаде-2020, обязан посмотреть фильм "Движение вверх". Такое решение приняло государственное управление по спорту КНР.
По словам директора компании First Insight Production Дэн Лэй, которая занимается прокатом фильма в Китае, показ картины в Поднебесной стал возможен благодаря усилиям Яо Мина. Известный китайский баскетболист, выступавший в НБА, сейчас занимает пост президента Китайской баскетбольной ассоциации.
Дэн Лэй утверждает, что Яо Мин показал фильм сборной Китая по баскетболу, которая находилась на сборах. После этого бывший спортсмен подал в управление по спорту предложение о показе картины для других спортсменов для поднятия морального духа. В организации выпустили директиву, согласно которой каждый атлет перед Олимпиадой-2020 обязан посмотреть фильм, сообщает "РИА Новости".
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