Федун назвал чушью информацию о возможной отставке Кононова

Владелец "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов подал заявление об отставке. Ранее такое сообщение опубликовал портал "Чемпионат".
По сведениям СМИ, Кононов попросил уволить его сразу после поражения команды от "Урала" в девятом туре РПЛ.
"Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там, в декабре, будем смотреть", - заявил Федун в интервью "СЭ".
Красно-белые проиграли на своем стадионе со счетом 1:2. Команда занимает шестое место, набрав 14 очков в РПЛ. Ранее "Спартак" не смог выйти в Лигу Европы, уступив португальской "Браге".
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