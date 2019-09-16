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Два хоккеиста пожизненно дисквалифициованы за драку в Новосибирске

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Федерация хоккея Новосибирской области вынесла наказания за драку в матче любителских команд "Драйв-2" и "Кристалл ОбьГЭ-2". В воскресенье на хоккеиста "Драйва-2" Владимира Драгочинского напали фанаты соперника. Они принялись избивать спортсмена ногами. 


Драка на хоккее в Новосибирске

Позже к драке подключились другие хоккеисты. По итогам рассмотрения инцидента были вынесены следующие наказания:

  • Сергей Дураков ("Кристалл") дисквалифицирован на 1 матч, Алексей Борисов ("Кристалл") - на 2 игры.
  • Владимир Драгочинский ("Драйв") и Иван Редокаша ("Кристалл") отстранены до конца сезона
  • Никита Фоломкин и Михаил Рыбаков ("Кристалл") получил пожизненную дисквалификацию.

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Темы драка хоккей
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