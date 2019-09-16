Два хоккеиста пожизненно дисквалифициованы за драку в Новосибирске

Федерация хоккея Новосибирской области вынесла наказания за драку в матче любителских команд "Драйв-2" и "Кристалл ОбьГЭ-2". В воскресенье на хоккеиста "Драйва-2" Владимира Драгочинского напали фанаты соперника. Они принялись избивать спортсмена ногами.
Позже к драке подключились другие хоккеисты. По итогам рассмотрения инцидента были вынесены следующие наказания:
Читайте также:
Кононов просил отставку из "Спартака", но Федун ответил отказом
Сен-Пьер ответил на предложение Нурмагомедова провести бой
Кокорина и Мамаева выпустят на свободу во вторник в первой половине дня
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.
Пусть и карикатурный, но колоритный стереотипный образ россиянина – элемент пропаганды, уверены в Польше.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.