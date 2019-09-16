Месси полностью восстановился от травмы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси завершил процесс восстановления от травмы. Аргентинец сможет принять участие в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба каталонцев.
В понедельник Месси принимал участие в тренировке "Барселоны". Травму икроножной мышцы он получил на перво занятии после выхода из отпуска. Из-за этого форвард пропустил предсезонную подготовку команды.
Матч "Боруссия" - "Барселона" состоится 17 сентября. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
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