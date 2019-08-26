Полузащитник "Фламенго" Джоджиан де Арраскаэта в один миг стал популярным на весь мир. Он забил гол ударом через себя в чемпионате Бразилии. Мяч в это время находился практически на линии штрафной.
"Фламенго" выиграл матч против "Сеары" со счетом 3:0. Для Арраскаэты этот гол стал седьмым в сезоне. Кроме того, в девяти матчах хавбек сделал шесть результативных передач.
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