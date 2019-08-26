Блаттер: Франция проводила женский ЧМ, а Инфантино был с зятем Трампа

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер обвинил нынешнего главу организации Джанни Инфантино в излишней увлеченности политикой. По его словам, уделяет политике гораздо больше внимания, чем футболу.

"Франция провела хороший женский чемпионат мира. А Инфантино в это время был в Бахрейне на конференции о мире вместе с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Что делает футбольный руководитель на политической встрече? Не понимаю", - приводит infobae.com слова Блаттера.

Инфантино был избран президентом ФИФА 26 февраля 2016 года, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. 5 июня 2019 года был переизбран на второй срок.

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