"Некрасивая история": тренер сборной России о Кузнецове и кокаине

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова.

Напомним, что Международная федерация хоккея на четыре года дисквалифицировала 27-летнего нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Допинг-проба, взятая у Кузнецова, дала положительный результат на наличие у хоккеиста запрещенного вещества — кокаина.

Алексей Кудашов заявил, что ситуация вышла "неприятной" и "некрасивой". Тренер сборной России по хоккею признал, что Федерация хоккея России может контролировать лишь тех игроков, что играют в КХЛ.

Те же российские хоккеисты, что играют в НХЛ, "не наша зона ответственности", подчеркнул Кудашов.

Евгений Кузнецов — центральный нападающий, воспитанник челябинского хоккея. Хоккеист является двукратным чемпионом мира — в 2012 и 2014 годах, обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года.

Отметим, что в текущем году сборная России по хоккею на чемпионате мира завоевала бронзовые медали. Кузнецова, игравшего в тот момент за сборную, из-за дисквалификации награды лишили.

Ранее Евгений Кузнецов заявил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом, ведь президент США не "Вася Пупкин с челябинского тракторного завода, который зовет тебя разливушки попить".

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