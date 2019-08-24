Молодежная сборная России по хоккею обыграла сборную Швеции на Турнире четырех наций.
Встреча закончилась со счетом 1:0.
Заброшенная российским нападающим Максимом Соркиным на 14-й минуте встречи шайба решила исход матча.
Напомним, что вчера молодежная сборная России по хоккею с шайбой со счетом 4:1 обыграла команду Чехии.
Учитывая победу над сборной Швеции, можно говорить о том, что российская сборная досрочно выиграла домашний этап Турнира четырех наций.
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