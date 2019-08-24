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Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швеции

Спорт print

Молодежная сборная России по хоккею обыграла сборную Швеции на Турнире четырех наций.

Встреча закончилась со счетом 1:0.

Заброшенная российским нападающим Максимом Соркиным на 14-й минуте встречи шайба решила исход матча.

Напомним, что вчера молодежная сборная России по хоккею с шайбой со счетом 4:1 обыграла команду Чехии.

Учитывая победу над сборной Швеции, можно говорить о том, что российская сборная досрочно выиграла домашний этап Турнира четырех наций.

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Темы спорт хоккей молодежка
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