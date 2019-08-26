Семин считает "пятивластие" в турнирной таблице РПЛ хорошим знаком

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что турнирное положение в чемпионате России после семи туров говорит о высоком уровне РПЛ. На вершине таблицы расположились сразу пять команд — "Краснодар", "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов", набравшие по 14 очков.

"По-моему, это здорово, давно такого не было. Это говорит о высоком уровне нашего чемпионата, в других странах такого нет. Мешает ли нам такая плотность? Нет. А почему должна? Это же борьба, она честная и подстегивает", — заявил Семин в интервью RT.

Еще две команды - ЦСКА и тульский "Арсенал" - набрали по 13 очков. Следующий тур РПЛ состоится с 30 августа по 1 сентября.

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