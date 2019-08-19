Российский хоккеист белорусского клуба "Лида" был оштрафован за пьяный дебош в гостинице. Имя спортсмена не называется. Известно только, что он 1997 года рождения и подписал контракт на один сезон.
По сведениям Tut.by, хоккеисты проживали в гостиничном комплексе стадиона "Старт". В один из вечеров россиянин решил пойти в ночной клуб, откуда вернулся пьяным. Он не смог зайти в отель, так как дверь была закрыта. Хоккеист выломал дверь и избил сторожа.
Суд оштрафовал хоккеиста на 2550 белорусских рублей (83 тыс. российских).
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