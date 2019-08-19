Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии "Мастерс". Он победил в Цинциннати, обыграв в финале бельгийца Давида Гоффена в двух сетах - 7:6 (7:3), 6:4. Ранее в полуфинале россиянин выбил первую ракетку мира Новака Джоковича.
Для Медведева это пятый трофей АТР в карьере. Ранее он побеждал на турнирах рангом ниже - в Сиднее, Уинстон-Салеме, Токио и Софии.
23-летний теннисист поднялся в рейтинге АТР на пятую строчку. Выше него Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Доминик Тим. Еще один россиянин Карен Хачанов занимает девятую строчку. Андрей Рублев совершил рывок с 70-го на 47-е место.
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