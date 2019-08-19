Жена Мамаева стала жертвой мошенников

Алана Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, подверглась мошенничеству. Девушка хотела купить через Instagram футляр для помады Luis Vuitton за 75 тыс. рублей. Она связалась с продавцом и перевела ему деньги.

Аксессуар так и не пришел Мамаевой. После того, как девушка поняла, что ее обманули, она подала заявление в полицию. 18 августа было возбуждено дело о мошенничестве, сообщает Агентство новостей "Москва".

Напомним, муж Аланы сейчас отбывает срок в колонии в Белгородской области. Он был признан виновным в хулиганстве во время драки в октябре прошлого года в Москве. Футболист должен выйти на свободу в ноябре.

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