Волейболист Алексей Спиридонов резко ответил фигуристке Елизавете Туктамышевой на критику судейства футбольных матчей. Девушка является болельщицей питерского "Зенита". Она выразила недовольство тем, как отработал арбитр встречи сине-бело-голубых с "Ахматаом" (0:0).
"Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча "Зенит" - "Ахмат" еще никто не добрался. Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием "Тосно", "Динамо" СПб и "Амкара", - написала Туктамышева в Twitter, имея в виду, что последние три команды уже прекратили свое существование.
"Помолчи лучше, чучело", - написал ей в ответ Спиридонов.
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