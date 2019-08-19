Волейболист Спиридонов оскорбил фигуристку Туктамышеву

Волейболист Алексей Спиридонов резко ответил фигуристке Елизавете Туктамышевой на критику судейства футбольных матчей. Девушка является болельщицей питерского "Зенита". Она выразила недовольство тем, как отработал арбитр встречи сине-бело-голубых с "Ахматаом" (0:0).

"Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча "Зенит" - "Ахмат" еще никто не добрался. Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием "Тосно", "Динамо" СПб и "Амкара", - написала Туктамышева в Twitter, имея в виду, что последние три команды уже прекратили свое существование.

"Помолчи лучше, чучело", - написал ей в ответ Спиридонов.

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