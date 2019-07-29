Нападающий "Балтики" Михаил Маркин в матче 5-го тура ФНЛ против "Чертаново" забил красивый гол. Он из пределов штрафной отправил мяч в ворота ударом в падении через себя.
Эпизод произошел на 31-й минуте игры. Матч в итоге завершился победой "Чертаново" со счетом 2:1. Калиниградская команда идет 17-й в турнирной таблице с тремя очками. Столичный клуб с 13-ю очками идет третьим.
Для Маркина это первый сезон в "Балтике". Ранее форвард выступал за "Мордовию", "Химки", "Тюмень", пензенский "Зенит" и "Зенит-2".
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