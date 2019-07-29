Месси станцевал с женой на Ибице

Футболист "Барселоны" Лионель Месси в эти дни отдыхает на Ибице. Нападающий получил дополнительные дни отпуска из-за участия в Кубке Америки, поэтому не тренируется с каталонцами. В расположение клуба он должен прибыть 31 июля.
А пока аргентинец неплохо проводит время. В интернет попало видео, на котором Месси танцует со своей женой Антонелой Рокуццо. С супругой футболист знаком с самого детства. С 2008 года пара находится в отношениях, которые официально были закреплены в 2015 году. Пара воспитывает троих сыновей.
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