Пловец Рылов рассчитывает получить новую машину после Олимпиады-2020

Пловец Евгений Рылов надеется на завоевание медали на Олимпиаде-2020. В пятницу россиянин взял золото чемпионата мира на "своей" дистанции 200 метров на спине. На Олимпиаде-2016 в Рио Рылов взял бронзу.
За медаль Игр Рылов получил автомобиль BMW. Пловец хотел бы получить новую машину после Олимпиады-2020.
"В последнее время в выходные дни я очень люблю кататься на машине, спонтанно поехать куда-нибудь. Открываю для себя новые места, новые парки. Машина у меня та, что подарили за выступление на Олимпиаде. Так что, скажу честно, есть стимул успешно выступить в следующем году", - приводит ТАСС слова Рылова.
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