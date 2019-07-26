Зеленский сравнил Украину с клубом НБА "Торонто Рэпторз"

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну с клубом НБА "Торонто Рэпторз". По его словам, украинцам необходимо совершить такой же подвиг, который сделала команда, выиграв чемпионат НБА в прошлом сезоне.
"Рэпторз" в финале обыграли фаворита "Голден Стэйт". Команда, которая является единственной канадской в НБА, впервые выиграла трофей.
"В Канаде всего одна профессиональная команда — "Торонто". И она — чемпион НБА. Вы не удивитесь, когда я скажу, что баскетбол — не мой любимый вид спорта. Но пример "Торонто" иллюстрирует задачу Украины и украинцев — победить, когда никто не ждет. Объединившись, сделать невозможное", — приводит слова Зеленского "Чемпионат".
Читайте также:
Экс-футболисты "Анжи" попали в рейтинг лучших за последние 25 лет
Жена баскетболиста Райта призналась в убийстве мужа спустя 9 лет
Аргентинский боксер Сантильян скончался после боя от травм
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.