Зеленский сравнил Украину с клубом НБА "Торонто Рэпторз"

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну с клубом НБА "Торонто Рэпторз". По его словам, украинцам необходимо совершить такой же подвиг, который сделала команда, выиграв чемпионат НБА в прошлом сезоне.

"Рэпторз" в финале обыграли фаворита "Голден Стэйт". Команда, которая является единственной канадской в НБА, впервые выиграла трофей.

"В Канаде всего одна профессиональная команда — "Торонто". И она — чемпион НБА. Вы не удивитесь, когда я скажу, что баскетбол — не мой любимый вид спорта. Но пример "Торонто" иллюстрирует задачу Украины и украинцев — победить, когда никто не ждет. Объединившись, сделать невозможное", — приводит слова Зеленского "Чемпионат".

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