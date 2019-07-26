Футболисту Тарасову запретили выезд за пределы России

Футболист Дмитрий Тарасов в ближайшее время не сможет выехать за пределы России. Такое решение приняла Федеральная служба судебных приставов (ФССП) из-за долга полузащитника по алиментам. У спортсмена есть 10-летняя дочь от первого брака.
Долг футболиста перед бывшей женой и ребенком составляет 7,5 млн рублей, а неустойка - 9 млн рублей. Кроме того, был наложен арест на счета футболиста, а также его новый автомобиль стоимостью 10 млн рублей.
По сведениям StarHit, Тарасов недавно вернулся со своей третьей женой и ребенком с отдыха. Сейчас футболист находится в поисках нового клуба. Недавно был расторгнут контракт Тарасова с "Локомотивом".
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