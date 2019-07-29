У Даниила Квята родилась дочь

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объявил о том, что у него родилась дочь. Сделал это россиянин после "Гран-при Германии", где забрался на подиум. Гонщик "Торо Россо" занял третье место вслед за Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем.

"Кстати, у меня родилась дочка. Буквально этой ночью", - заявил Квят на пресс-конференции.

Российский пилот состоит в отношениях с Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике. С Квятом они встречаются с 2016 года.

Для Квята подиум на "Гран-при Германии" стал третьим в карьере. В 2015 году он занял второе место в Венгрии, в 2016 году третье в Китае.

Читайте также:

Месси станцевал с женой на Ибице

Футболисту Тарасову запретили выезд за пределы России

Жена баскетболиста Райта призналась в убийстве мужа спустя 9 лет