Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объявил о том, что у него родилась дочь. Сделал это россиянин после "Гран-при Германии", где забрался на подиум. Гонщик "Торо Россо" занял третье место вслед за Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем.
"Кстати, у меня родилась дочка. Буквально этой ночью", - заявил Квят на пресс-конференции.
Российский пилот состоит в отношениях с Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике. С Квятом они встречаются с 2016 года.
Для Квята подиум на "Гран-при Германии" стал третьим в карьере. В 2015 году он занял второе место в Венгрии, в 2016 году третье в Китае.
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