Баскетбольная форма бывшего президента США Барака Обамы будет выставлена на аукцион. Лот будет разыгран 4 августа, а его начальная цена составляет 27 тыс. долларов. Организаторы аукциона надеются выручить за форму около 100 тыс. долларов, сообщает Esquaire.
Обама является фанатом баскетбола. Во время обучения в высшей школе Пунахоу он выступал за студентческую команду. В 1979 году будущий президент выиграл чемпионат Гавайев. Форма с финала и будет выставлена на аукцион.
Когда Обама был хозяином Белого дома, на территории появился теннисный корт, который мог трансформироваться в баскетбольную площадку. Там президент США играл в баскетбол с премьер-министром Великобритании Джеймсом Кэмероном.
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