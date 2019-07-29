Обама выставил свою баскетбольную форму на аукцион

Баскетбольная форма бывшего президента США Барака Обамы будет выставлена на аукцион. Лот будет разыгран 4 августа, а его начальная цена составляет 27 тыс. долларов. Организаторы аукциона надеются выручить за форму около 100 тыс. долларов, сообщает Esquaire.

Обама является фанатом баскетбола. Во время обучения в высшей школе Пунахоу он выступал за студентческую команду. В 1979 году будущий президент выиграл чемпионат Гавайев. Форма с финала и будет выставлена на аукцион.

Когда Обама был хозяином Белого дома, на территории появился теннисный корт, который мог трансформироваться в баскетбольную площадку. Там президент США играл в баскетбол с премьер-министром Великобритании Джеймсом Кэмероном.

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