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Источник Правда.Ру

Бобровский поддержал Панарина после его слов про Путина

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Голкипер клуба НХЛ "Флорида" Сергей Бобровский выразил поддержку хоккеисту "Рейнджерс" Артемию Панарину, который попал под критику после скандальных слов о российской власти. Интервью с форвардом вышло на ютуб-канале "Всему Головин", где до этого высказались всего три человека - Алексей Навальный, Илья Варламов и боец Вячеслав Дацик.

"Думаю, он уже не понимает, где - хорошо, где - плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям", - заявил Панарин про Путина.

После этих слов многие спортсмены высказались против Панарина. Бобровский же считает, что каждый человек вправе высказывать свою позицию.

"Я его [Панарина] друг, поэтому поддерживаю его. Считаю, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение, он сказал то, что думает. Я не вижу в этом ничего плохого.

Я его очень хорошо знаю, и я знаю, что он говорил от сердца. Люди могут повернуть информацию в другое русло, но Артемий говорил искренне. Он добрый и открытый, никакой подоплеки в этом интервью не было", - заявил Бобровский в интервью Sport24.

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Темы нхл хоккей владимир путин артемий панарин сергей бобровский
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