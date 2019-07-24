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Опасный бокс: пять последних смертей на ринге

Спорт » Одиночные виды » Бокс print

В понедельник в США скончался российский боксер Максим Дадашев. Спортсмен умер в больнице от травм головы, полученных в бою с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико. В 11-м раунде он пропустил серию мощных ударов от соперника, после чего бой был остановлен. 

После поединка Дадашеву стало плохо. Максим потерял сознание, его в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа. Действия врачей не помогли боксеру.

"Правда.Ру" вспоминает последние случаи смертельных боксерских боев.

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Майк Тоуэлл

Британский боксер Майк Тоуэлл умер после боя с Дэйлом Эвансом осенью 2016 года. За пять раундов Эванс дважды оправил соперника в нокдаун, после чего судья остановил бой. Тоуэлла отвезли в больницу, где врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Некоторое время он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, но врачи не смогли помочь спортсмену.

Франциско Руис

Сальвадорский боксер Франциско Руис умер в 2017 году в возрасте 24 лет. В бою с Рикародо Кортесом в восьмом раунде он пропустил мощный удар, от которого упал на настил ринга. Во время падения Руис ударился головой. Врачи сделали операцию на мозге, но в течение пяти дней боксер не вышел из комы. Родственники отключили Руиса от аппарата обеспечения жизнедеятельности.

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Скотт Уэстгарт

В феврале 2018 года британский боксер Скотт Уэстгарт победил Джека Спеллмана, но после боя умер. В 10-ти раундах спортсмены поочередно отправляли друг друга в нокдаун, а судьи отдали победу Уэстгарту. Сразу после поединка боксеру стало плохо, он потерял сознание. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Спустя несколько часов Уэстгарт умер.

Кристиан Дагио

Итальянский боксер Кристиан Дагио в ноябре 2018 года умер в бою с Доном Паруангом. В последнем раунде итальянец пропустил серию ударов и упал на настил. Дагио потерял сознание, рефери остановил поединок. Боксер без сознания был отправлен в больницу, где спустя несколько дней скончался от травмы мозга.

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Темы бокс трагедия максим дадашев
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