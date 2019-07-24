Шотландцы выделили 600 билетов болельщикам сборной России

Болельщики сборной России по футболу получат около 600 билетов на выездной матч против команды Шотландии. Игра состоится 6 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
У российских болельщиков не будет возможности купить билеты на другой сектор. Все 600 человек будут расположены в специальной гостевой зоне.
Матч состоится в рамках отборочного турнира Евро-2020. После четырех туров в группе I лидирует сборная Бельгии (12 очков), второй идет сборная России (9 очков). Третье место делят Казахстан и Шотландия (по 6 очков). На пятом месте сборная Кипра (3 очка), на последнем - Сан-Марино, у которого нет очков.
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