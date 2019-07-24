РПЛ разрешила "Оренбургу" принять "Зенит" на домашнем стадионе

Матч 3-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" состоится на стадионе "Газовик". РПЛ разрешила оренбургскому клубу принять соперника на домашней арене.

Ранее у "Оренбурга" возникли проблемы с аттестацией стадиона. "Газовик" не подходит по вместительности трибун. Вместо необходимых 10 тыс. зрителей стадион может собрать 7,5. Также есть другие недочеты.

Предполагалось, что "Оренбург" будет проводить домашние матчи в Самаре, за 400 км от дома, но РПЛ пошла навстречу команде.

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