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РПЛ разрешила "Оренбургу" принять "Зенит" на домашнем стадионе

Спорт » Командные виды » Футбол print

Матч 3-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" состоится на стадионе "Газовик". РПЛ разрешила оренбургскому клубу принять соперника на домашней арене.

Ранее у "Оренбурга" возникли проблемы с аттестацией стадиона. "Газовик" не подходит по вместительности трибун. Вместо необходимых 10 тыс. зрителей стадион может собрать 7,5. Также есть другие недочеты.

Предполагалось, что "Оренбург" будет проводить домашние матчи в Самаре, за 400 км от дома, но РПЛ пошла навстречу команде.

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Темы рпл фк зенит фк оренбург чемпионат россии по футболу
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