РПЛ разрешила "Оренбургу" принять "Зенит" на домашнем стадионе

Матч 3-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" состоится на стадионе "Газовик". РПЛ разрешила оренбургскому клубу принять соперника на домашней арене.
Ранее у "Оренбурга" возникли проблемы с аттестацией стадиона. "Газовик" не подходит по вместительности трибун. Вместо необходимых 10 тыс. зрителей стадион может собрать 7,5. Также есть другие недочеты.
Предполагалось, что "Оренбург" будет проводить домашние матчи в Самаре, за 400 км от дома, но РПЛ пошла навстречу команде.
Читайте также:
В Японии показали медали Олимпиады-2020
Пост Криштиану Роналду в Instagram стоит почти $1 млн
Лопыревой предложили должность в руководстве футбольного клуба
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.