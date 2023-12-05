В Челябинске запустили производство мобильных бань для солдат СВО

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Радик Закиров из Златоуста воплотил свою идею создания мобильных бань для солдат на СВО в реальность, открыв производство в Челябинске. Предприниматель принял решение о смене своего строительного бизнеса на производство банных прицепов после того, как его сын отправился на службу в зону боевых действий.

Фото: Минобороны РФ

Каждый передвижной комплекс, создаваемый на производстве, оснащен парной, душевой и стиральной машиной. Внутри предусмотрено все необходимое для солдат, включая мыло, полотенца, бритвенные наборы, ковши и веники. Конструктор утверждает, что баня может функционировать как "по старинке", без света и водоснабжения, так и быть подключенной к воде и электричеству, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пять мобильных бань-прицепов уже направлены на СВО, а средства для их строительства собирают местные жители Челябинской области. Радик Закиров планирует обеспечить парными не только 90-ю танковую дивизию, но и другие подразделения.

Ранее сообщалось, что осудившая СВО Анна Казючиц пожертвовала деньги в надежде вернуть работу.