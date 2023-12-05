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Осудившая СВО Анна Казючиц пожертвовала деньги в надежде вернуть работу

1:35
Общество

В октябре текущего года произошел скандал вокруг актрисы Анны Казючиц, участвующей в популярном спектакле "Вот и свела судьба нас". Продюсер и некоторые участники проекта обвинили Казючиц в постоянных конфликтах с коллегами и выражении антироссийской позиции, которая выражалась в осуждении СВО.

Осудившая СВО Анна Казючиц пожертвовала деньги в надежде вернуть работу
Фото: Wikipedia by Ira Stepanyuk is licensed under CC BY-SA 3.0

В результате этих обвинений актрису отстранили от успешного спектакля. Теперь ее коллеги продолжают выступать без нее.

Сама Казючиц утверждает, что причина увольнения заключается в несостоявшихся отношениях с коллегами, которые якобы стремились подорвать ее репутацию.

Продюсер проекта и актер Андрей Карпов (Гликоген) настаивает на том, что Казючиц заслуживает полного отстранения от всех проектов из-за ее позиции. Карпов считает, что она должна искупить свою вину перед коллективом и обществом, доказав, что ее высказывания о СВО не отражают ее настоящих взглядов.

Карпов сообщил, что коллеги предложили актрисе финансовую поддержку бойцов СВО, иначе она не сможет принять участие в проекте. Казючиц согласилась и, по словам Карпова, неофициально перевела 10 тысяч рублей на карту жены одного из бойцов.

"Пойдут ли эти денежные средства на СВО — это вопрос. Но это уже останется на совести Анны Казючиц", — передаёт слова Карпова "Комсомольская Правда".

Ранее сообщалось, что очевидец рассказал о возможных причинах плохого самочувствия Пугачёвой на Кипре.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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