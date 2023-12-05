Очевидец рассказал о возможных причинах плохого самочувствия Пугачёвой на Кипре

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новость о здоровье Аллы Пугачёвой на Кипре вызвала беспокойство общественности. Во время шопинга певица не скрывала проблем со здоровьем, жалуясь на сильные боли в ногах из-за проблем с венами. По словам свидетеля, боли в ногах отразились на ее походке, которая стала более медленной.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению Алексея, который сообщил о неважном состоянии певицы, здоровье Пугачёвой может страдать не только из-за возраста, но и из-за неблагоприятного климата на Кипре. Высокие температуры и влажность летом, а также прохладные зимние месяцы могут оказывать негативное воздействие. Акклиматизация также может быть проблемой.

"Летом — с мая и по октябрь — здесь очень жарко. Даже в полночь — тридцать градусов", — передаёт слова Алексея "Московский Комсомолец".

Он указал на пыльные бури, характерные для Кипра, которые представляют опасность для здоровья, особенно у людей с проблемами сердца и легких. Учитывая проблемы Аллы Борисовны с сердцем, это тоже могло сказаться на ухудшении её самочувствия.

Ранее сообщалось, что гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об опасности выступления в Чернобыле.