Your browser does not support the audio element.

Эвакуация российских граждан из сектора Газа через КПП Рафах находится под угрозой срыва. Такое заявление 15 ноября сделал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.