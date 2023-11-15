Эвакуация российских граждан из сектора Газа через КПП Рафах находится под угрозой срыва. Такое заявление 15 ноября сделал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
"Постоянно под угрозой обострение ситуации, под угрозой проход граждан России и других государств через этот переход. Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнёрам об этом говорим", — сказал в Викторов в эфире телеканала.
Также он выразил признательность израильским, палестинским и египетским коллегам за содействие в эвакуации российских граждан из Газа. По словам Викторова, на текущий момент существует высокий риск перехода конфликта на другие страны.
Ранее МЧС России делало заявление о том, что КПП "Рафах" в Египте будет открыто для эвакуации до последнего россиянина.
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