МЧС России: КПП "Рафах" в Египте будет открыто для эвакуации до последнего россиянина

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Оперативная группа МЧС России в Египте в районе КПП "Рафах" будет работать до тех пор, пока последний россиянин не покинет сектор Газа. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на лаву МЧС России Александра Куренкова.

Фото: Wikipedia

"Мы будем летать, двигаться, а работа всей передовой группы МЧС будет продолжаться столько, сколько нужно. До последнего человека. Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать этого одного человека, российского гражданина", — сказал он.

Глава МЧС подчеркнул, что и операция по эвакуации россиян из Газы будет считать успешной только тогда, когда ее территорию покинет последний гражданин России.

МЧС отработало маршрут от КПП "Рафах" до Домодедово, авиарейсы между Москвой и Каиром будет проводиться на постоянной основе. Передовая группа МЧС работает на пункте пропуска постоянно.

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