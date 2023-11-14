МЧС России: КПП "Рафах" в Египте будет открыто для эвакуации до последнего россиянина

Оперативная группа МЧС России в Египте в районе КПП "Рафах" будет работать до тех пор, пока последний россиянин не покинет сектор Газа. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на лаву МЧС России Александра Куренкова.
"Мы будем летать, двигаться, а работа всей передовой группы МЧС будет продолжаться столько, сколько нужно. До последнего человека. Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать этого одного человека, российского гражданина", — сказал он.
Глава МЧС подчеркнул, что и операция по эвакуации россиян из Газы будет считать успешной только тогда, когда ее территорию покинет последний гражданин России.
МЧС отработало маршрут от КПП "Рафах" до Домодедово, авиарейсы между Москвой и Каиром будет проводиться на постоянной основе. Передовая группа МЧС работает на пункте пропуска постоянно.
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