Депутат Госдумы Коломейцев обвинил нерадивых чиновников в низких доходах россиян

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В медленном росте благосостояния россиян виноваты чиновники, которые затягивают воплощение в жизнь реальных механизмов увеличения доходов граждан.

Фото: Wikipedia

Такое заявление сделал первый заместитель главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

"Президент делает заявление, потом его опускает премьеру, потом вице-премьеру, потом министру, потом клерку, а потом это всё утопает в длительной лестнице рассмотрений", — пояснил парламентарии в интервью URA.RU.

В качестве примера он напомнил о "майских указах" Владимира Путина, которые приписывали вдвое увеличить зарплаты медиков, учителей и работников бюджетной сферы, но вместо реализации обсуждаются уже более 11 лет.

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