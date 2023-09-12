Правительством РФ и администрацией президента уже подготовлена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил российский лидер Владимир Путин в своём выступлении на Восточном экономическом форуме.
"Чиновники точно должны ездить на отечественных машинах", — подчеркнул президент.
Что касается высокой цены на премиальный российский "Аурус", она сложилась из-за мелкосерийного производства, пояснил Путин. Как только число выпускаемых автомобилей возрастёт, добавил он, стоимость отечественной люксовой модели снизится вдвое.
Ранее Дмитрий Медведев предупредил Вашингтон, что привычка Соединённых Штатов полагаться исключительно на военную силу грозит новым страшным терактом на территории США "в стиле 11/09/2001".
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