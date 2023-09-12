Путин: Чиновники точно должны ездить на отечественных машинах

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Правительством РФ и администрацией президента уже подготовлена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили, заявил российский лидер Владимир Путин в своём выступлении на Восточном экономическом форуме.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Чиновники точно должны ездить на отечественных машинах", — подчеркнул президент.

Что касается высокой цены на премиальный российский "Аурус", она сложилась из-за мелкосерийного производства, пояснил Путин. Как только число выпускаемых автомобилей возрастёт, добавил он, стоимость отечественной люксовой модели снизится вдвое.

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