Привычка Вашингтона полагаться на военную силу и исключительность США может привести к новому страшному теракту на территории Соединённых Штатов.
Такой прогноз озвучил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что Белый дом не стесняется применять силу по всему миру без оглядки на международное законодательство и правовые нормы.
"Иногда ловишь себя на мысли: ну как же так, смотрите, люди добрые. Ведь они не на другой планете живут. Охренели они, что ли, совсем?" — задался риторическим вопросом политик.
Власти США забывают, добавил он, что за подобные "хамство и отвратительную самовлюблённость" может последовать силовой ответ.
"Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей", — предупредил Медведев.
К тому же, отметил он, число стран, обладающих ядерным оружием, увеличивается, и однажды какой-нибудь руководитель государства может принять решение о применении оружия массового поражения против Соединённых Штатов.
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