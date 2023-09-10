Asia Times: Запад срочно создаёт новые танки после провала Leopard на Украине

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Военные ведомства западных стран озаботились созданием новых танков после применения немецких "Леопардов" на Украине, заявил политолог из Йорктаунского института Стивен Брайен.

Фото: openverse.org

"Тяжёлые европейские танки и бронетехника столкнулись с эксплуатационными проблемами в Украине, часто застревая в грязи или растрачивая топливо. Кроме того, они оказались уязвимыми для огня противника", — отметил эксперт.

Причём около 15 Leopard были уничтожены самым разнообразным российским оружием.

"Заявленный как очередное "чудо-оружие", способное помочь Украине выиграть конфликт, "Леопард" оказался провальным", — отметил Брайен в издании Asia Times.

Поэтому, рассказал политолог, США передумали модернизировать танк Abrams и хотят создать более лёгкую и защищённую машину. Израильские конструкторы также работают над новой активной бронёй для "Меркавы", а в Европе планируют оснастить искусственным интеллектом танк следующего поколения.