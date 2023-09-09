Для завершения российско-украинского конфликта понадобится ещё год или два, заявил профессор международных отношений канадского университета Джулиан Спенсер-Черчилль.
К такому выводу он пришёл после анализа хода всех военных действий, которые вела Россия после 1812 года.
"Я предсказываю, что российско-украинский конфликт закончится через один или два года", — написал эксперт в издании 19fortyfive.
Но для этого, добавил Спенсер-Черчилль, российскому лидеру Владимиру Путину придётся провести новую мобилизацию среди мужчин до 35 лет и суметь избежать попыток западных стран организовать в России "уветную революцию".
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