Литовкин: США не позволят Зеленскому капитулировать, они продолжат воевать с РФ

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Киев будет до последнего надеяться на поддержку Соединённых Штатов и НАТО, потому президент Украины Владимир Зеленский не собирается садиться за стол переговоров с Москвой, заявил Pravda.Ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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"Зеленский уверен, что его будут продолжать поддерживать и Соединенные Штаты, и НАТО. По-другому быть не может, потому что он выполняет все задачи, которые ему поставили Вашингтон и Брюссель. Поэтому тут его уверенность в поддержке — абсолютная", — пояснил эксперт.

К тому же, напомнил он, украинский лидер законодательно запретил любые переговоры с Россией, да и Москва не готова договариваться с Киевом.

"Мы готовы принять капитуляцию — это мы готовы. Но когда мы её примем — мы потребуем каких-то конкретных уступок нам как победителю. Они были изложены в речи нашего президента 24 февраля 2022 года: нейтральный статус Украины, безопасность наших территорий, денацификация, демилитаризация, — напомнил Литовкин. — Я думаю, что мы ещё потребуем и какие-то малороссийские территории, например, Николаевскую и Одесскую области".

Пойти на такой шаг Украине не позволят США и Североатлантический альянс, уверен обозреватель.

"Капитулировать им никто не позволит, и никто не позволит им сложить оружие. В первую очередь Соединенные Штаты и НАТО, потому что они ведут войну с Россией, правда руками Зеленского и руками украинского народа", — пояснил собеседник Pravda.Ru.

Запад поставил задачу, отметил он, максимально ослабить нашу страну.

"Их главная задача — разорить Россию, чтобы как можно дольше длилось это противостояние на поле боя, и чтобы Россия вкладывалась туда экономически, финансово, людские ресурсы тратила", — резюмировал Литовкин.

Ранее один из командиров украинского националистического батальона напомнил местным журналистам, что за всё время существования России её никто не смог уничтожить.