Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, в понедельник, 21 августа предсказал, что Россия "проиграет войну".
Об этом он заявил на следующий день после того, как Нидерланды и Дания пообещали предоставить Украине американские самолёты F-16, пишет Telegram-канал "Милитарист".
"Сегодня мы уверены, что Россия проиграет эту войну", — в частности, сказал лидер Незалежной в речи перед большой толпой в Копенгагене.
Кстати, позже Нидерланды опровергли заявление Зеленского, что они якобы предадут 42 самолёта. По словам официальных лиц, у них в стране всего 42 таких штурмовика.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.