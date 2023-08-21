Зеленский выразил уверенность в том, что "Россия проиграет эту войну"

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, в понедельник, 21 августа предсказал, что Россия "проиграет войну".

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом он заявил на следующий день после того, как Нидерланды и Дания пообещали предоставить Украине американские самолёты F-16, пишет Telegram-канал "Милитарист".

"Сегодня мы уверены, что Россия проиграет эту войну", — в частности, сказал лидер Незалежной в речи перед большой толпой в Копенгагене.

Кстати, позже Нидерланды опровергли заявление Зеленского, что они якобы предадут 42 самолёта. По словам официальных лиц, у них в стране всего 42 таких штурмовика.

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Зеленский выразил уверенность в том, что "Россия проиграет эту войну"