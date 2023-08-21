Украинская армия может использовать американские штурмовики F-16 только на территории своего государства.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании, продолжая комментировать передачу ВВСУ самолётов НАТО.
"Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины", — рассказали в датском оборонном ведомстве.
В Минобороны Дании отметили, что данное правило распространяется на все виды оружия и техники, поставленные военным блоком.
Проще говоря, Копенгаген очень боится прямого столкновения с Российской Федерацией, хотя уже поздно — они уже повязаны кровью, отмечает в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко.
По его словам, датчане будут отвечать за свои преступления наравне со всеми, без всякого "дисконта".
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.