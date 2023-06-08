Галкин* ответил хейтерам под постом об аварии на Каховской ГЭС: За Шебекино она переживает!

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Под постом Максима Галкина* о подрыве Каховской ГЭС началась ожесточённая словесная перепалка с активным участием самого шоумена.

Фото: Инстаграм Галкина

Галкин* опубликовал в своём микроблоге душераздирающие снимки, запечатлевшие последствия техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. Фотографии передают человеческую трагедию, вызванную затоплением населённых пунктов. Люди и животные оказались в тяжелейших условиях.

Супруг Аллы Пугачёвой разместил под снимками смайлик в виде разбитого сердца. После этого под постом артиста начался "ад".

Сотни комментаторов начали разборки с обвинениями и взаимными оскорблениями в аккаунте пародиста. В стороне от дискуссии не остался и сам Максим.

На один из комментариев, в котором шоумена укорили за то, что он не сочувствует жителям Донбасса и Шебекено, Галкин отреагировал эмоционально.

"Безграмотная, продажная, безликая, унижающая Украину, пишущая с ошибками название своей страны России, кому "нам"? Кто ты, анонимная сволочь? Покажи, какие страдания выкладывала ты 9 лет? За Шебекино она переживает! Покажи лицо своё для начала. И свои видео продемонстрируй", — написал артист в ответ на нападки.

Другие комментаторы обратили внимание на то, что Галкин опубликовал только фотографии и ни слова не сказал о предполагаемых виновных трагедии.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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