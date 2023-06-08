В результате разрушения Каховской ГЭС погибли пятеро человек

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области и последующих подтоплений погибли по меньшей мере пятеро человек. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Градоначальник отметил, что семеро человек занимались выпасом скота, пятеро из них утонули. Еще 40 человек пострадали, в настоящее время они госпитализированы.

Отметим, что с начала происшествия из зоны бедствия были эвакуированы свыше 4,5 тыс. человек. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вскоре подпишет указ о выплате компенсаций пострадавшим.

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