Марков о решении не проводить парад Победы в некоторых городах РФ: Зеленский фактически отменил

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков считает, что парады Победы в прифронтовых городах РФ были отменены по вине Владимира Зеленского.

Марков высказался о решении не проводить парады Победы в Крыму, Курске, Белгороде.

"Зеленский фактически отменил парад победы над фашизмом не только на Украине, но и в городах России", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт объяснил, что празднование 9 мая стало невозможно из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.

Ранее Сергей Марков высказался о перспективе всеобщего контроля государства над человеком в связи с рассылкой электронных повесток россиянам.

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Парад Победы в Курске. 9 мая 2021