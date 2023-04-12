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Марков о решении не проводить парад Победы в некоторых городах РФ: Зеленский фактически отменил

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Общество

Политолог Сергей Марков считает, что парады Победы в прифронтовых городах РФ были отменены по вине Владимира Зеленского.

Марков о решении не проводить парад Победы в некоторых городах РФ: Зеленский фактически отменил

Марков высказался о решении не проводить парады Победы в Крыму, Курске, Белгороде.

"Зеленский фактически отменил парад победы над фашизмом не только на Украине, но и в городах России", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт объяснил, что празднование 9 мая стало невозможно из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.

Ранее Сергей Марков высказался о перспективе всеобщего контроля государства над человеком в связи с рассылкой электронных повесток россиянам.

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Парад Победы в Курске. 9 мая 2021
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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