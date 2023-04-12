Политолог Сергей Марков считает, что парады Победы в прифронтовых городах РФ были отменены по вине Владимира Зеленского.
Марков высказался о решении не проводить парады Победы в Крыму, Курске, Белгороде.
"Зеленский фактически отменил парад победы над фашизмом не только на Украине, но и в городах России", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт объяснил, что празднование 9 мая стало невозможно из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.
Ранее Сергей Марков высказался о перспективе всеобщего контроля государства над человеком в связи с рассылкой электронных повесток россиянам.
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