Политолог Сергей Марков высказался о возрастающем контроле государства над человеком в связи с цифровизацией призыва в России.
Марков назвал электронную повестку рывком России в современный мир.
"Современный мир это и всеобщий контроль со стороны государства. Некоторые впечатлительные натуры называют это цифровым концлагерем", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что Россия выбрала путь США и Европы, введя электронные повестки. По мнению Маркова, получатели онлайн-повесток смогут увидеть "настоящее лицо Запада".
Ранее Сергей Марков отметил, что электронная повестка на военную мобилизацию потрясла Россию.
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