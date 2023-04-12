Марков об электронных повестках: "Впечатлительные натуры называют это цифровым концлагерем"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков высказался о возрастающем контроле государства над человеком в связи с цифровизацией призыва в России.

Марков назвал электронную повестку рывком России в современный мир.

"Современный мир это и всеобщий контроль со стороны государства. Некоторые впечатлительные натуры называют это цифровым концлагерем", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что Россия выбрала путь США и Европы, введя электронные повестки. По мнению Маркова, получатели онлайн-повесток смогут увидеть "настоящее лицо Запада".

Ранее Сергей Марков отметил, что электронная повестка на военную мобилизацию потрясла Россию.

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