Марков: Электронная повестка на военную мобилизацию потрясла Россию

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Сергей Марков уверен, что последствия рассылки электронных повесток будут иметь заметные последствия для граждан РФ.

Марков отметил, что нововведения, позволяющие рассылать повестки в электронном виде, поразили россиян.

"Электронная повестка на военную мобилизацию в России потрясла Россию", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что в дальнейшем принятые меры ещё жёстче отразятся на жизни жителей РФ.

"И ещё больше потрясёт, когда люди поймут что уклонисты потеряют права и водить машину и на распоряжение имуществом. И даже те, кто уехал, все получат же повестки в электронном виде. Это новый мир", — выразил своё мнение Марков.

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