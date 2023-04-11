Сергей Марков уверен, что последствия рассылки электронных повесток будут иметь заметные последствия для граждан РФ.
Марков отметил, что нововведения, позволяющие рассылать повестки в электронном виде, поразили россиян.
"Электронная повестка на военную мобилизацию в России потрясла Россию", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что в дальнейшем принятые меры ещё жёстче отразятся на жизни жителей РФ.
"И ещё больше потрясёт, когда люди поймут что уклонисты потеряют права и водить машину и на распоряжение имуществом. И даже те, кто уехал, все получат же повестки в электронном виде. Это новый мир", — выразил своё мнение Марков.
Ранее сообщалось, почему теперь бесполезно удалять свой профиль в "Госуслугах".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.