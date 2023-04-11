Почему теперь бесполезно удалять свой профиль в "Госуслугах"

1:18 Your browser does not support the audio element. Россия

У пользователей сервиса "Госуслуги" вновь появилась возможность удалять свой профиль. Однако делать это теперь бессмысленно.

Некоторое время назад на портале "Госуслуги" исчезла возможность удаления аккаунта. Создатели сервиса объяснили это тем, что в отношении пользователей совершается множество мошеннических действий и это никак не связано с возможностью вручения так называемых электронных повесток. Однако функция удаления профиля почему-то пропала только у лиц призывного возраста. Теперь она восстановлена, но удалять аккаунт бесполезно, как поведал глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.

Если новые поправки к закону о военной службе примут, то особого значения способ вручения повестки иметь не будет. По словам Картаполова, если человек не получит повестку или сделает вид, что её не получил, он всё равно будет обязан во время следующего призыва явиться в течение двух недель добровольно в военный комиссариат.

Если у этого не сделает, то может столкнуться с ограничениями. Например, внезапно узнать о запрете на выезд за границу, невозможности управлять транспортным средством или брать кредит.

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