Владимир Познер высказался о силе пропаганды и заявил, что его друзья-интеллектуалы оболванены.
Телеведущий, который долгое время никах не высказывался, сделал несколько заявлений.
Он напомнил, что во время Второй мировой руководитель нацистской пропаганды Йозеф Геббельс рассказал о возможностях пропаганды.
Познер отметил, что утверждения Геббельса верны для любого государства. Журналист рассказал, что во время своего визита в США он встретился со своими интеллектуальными друзьями-либералами.
"Они абсолютно оболванены тем, что читают, слышат или видят по своему телевидению. Абсолютно. То есть они вообще не в курсе, что на самом деле происходит", — сказал Познер.
Ранее Познер заявил, что журналисты, занимающиеся лживой пропагандой, попадут в ад.
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