Познер прервал молчание и вспомнил Геббельса: абсолютно оболванены пропагандой

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Познер высказался о силе пропаганды и заявил, что его друзья-интеллектуалы оболванены.

Телеведущий, который долгое время никах не высказывался, сделал несколько заявлений.

Он напомнил, что во время Второй мировой руководитель нацистской пропаганды Йозеф Геббельс рассказал о возможностях пропаганды.

Познер отметил, что утверждения Геббельса верны для любого государства. Журналист рассказал, что во время своего визита в США он встретился со своими интеллектуальными друзьями-либералами.

"Они абсолютно оболванены тем, что читают, слышат или видят по своему телевидению. Абсолютно. То есть они вообще не в курсе, что на самом деле происходит", — сказал Познер.

Ранее Познер заявил, что журналисты, занимающиеся лживой пропагандой, попадут в ад.

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