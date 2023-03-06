Журналист Владимир Познер высказался про СВО на Украине и отправил российских коллег в ад

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Владимир Познер впервые прокомментировал своё отношение к СВО на Украине и раскритиковал работу своих коллег, которые занимаются "лживой пропагандой".

Познер принял участие в университетской конференции, посвящённой ситуации на Украине. Публицист в своей речи отметил, что не исключает, что из-за вмешательства стран НАТО спецоперация приобрела серьёзную напряженность.

Также Владимир Владимирович обратился к российским журналистам и негативно высказался о их работе и присутствии пропаганды в освещении событий на СВО.

"Мне стыдно за представителей моей профессии, мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут", — передаёт слова Познера "Царьград".

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