Журналист Владимир Познер впервые прокомментировал своё отношение к СВО на Украине и раскритиковал работу своих коллег, которые занимаются "лживой пропагандой".
Познер принял участие в университетской конференции, посвящённой ситуации на Украине. Публицист в своей речи отметил, что не исключает, что из-за вмешательства стран НАТО спецоперация приобрела серьёзную напряженность.
Также Владимир Владимирович обратился к российским журналистам и негативно высказался о их работе и присутствии пропаганды в освещении событий на СВО.
"Мне стыдно за представителей моей профессии, мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут", — передаёт слова Познера "Царьград".
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