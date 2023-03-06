Бизнесмен Евгений Никольский заявил, что доставил барокамеру для Аллы Пугачёвой в Израиль

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предприниматель Евгений Никольский заявил, что барокамера, которую заказывала в прошлом году певица Алла Пугачёва, доставлена в Израиль. Специалист отметил, что доставка аппарата была задержана на несколько месяцев и дошла до заказчика только в начале марта.

Никольский рассказал, что Примадонна приобрела гипербарическую капсулу для оздоровления организма и оплатила её доставку в Израиль. Стоимость аппарата обошлась певице в три миллиона рублей.

Однако по пути техника застряла на таможенном контроле и неоднократно переносилась дата доставки из-за отъезда артистки в Латвию. Более того некоторые источники писали, что менеджер Алла Борисовны не отвечал на звонки курьеров.

"Невыполненных обязательств у нас перед Аллой Борисовной нет. Да, срок доставки был немного увеличен. Сначала груз застрял на Ближнем Востоке. Потом мы не могли дозвониться до менеджеров Пугачёвой", — сказал бизнесмен Никольский в беседе с "Абзац".

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