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Певец SHAMAN заявил, что не осуждает артистов, которые уехали из России

1:04
Шоу-бизнес

Певец SHAMAN впервые высказал своё отношение к коллегам, которые после начала СВО на Украине уехали из России. Артист отметил, что каждый человек вправе выбирать свой путь.

Певец SHAMAN заявил, что не осуждает артистов, которые уехали из России

Ярослав Дронов прославился своими патриотическими песнями, где полностью поддерживает ВС РФ. Многие слушатели считают, что композиции певца являются гимном спецоперации в соседней стране. Также исполнитель приезжал с концертами в поддержку российских бойцов.

В новом интервью Дронов прокомментировал массовый отъезд представителей шоу-бизнеса и заявил, что не осуждает знаменитостей.

"Я к уехавших звёздам не отношусь. Они сделали свой выбор, я не в праве их осуждать, это их жизненный путь, их судьба. А это мой выбор. Я остался здесь. Пою свои песни. Я здесь родился, учился, здесь я добился успеха. Здесь я и лягу", — заявил Дронов в беседе с "Невскими новостями".

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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