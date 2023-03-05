Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине со скандалом эмигрировала в Израиль. В Сети поклонники артистки осуждали её за поведение и антироссийские высказывания супруга.
Примадонна перестала активно публиковать новые фотографии в социальных сетях и делиться моментами жизни в Израиле.
Однако в первое воскресенье весны Алла Борисовна всё-таки порадовала подписчиков в Сети. Артистка выложила свою фотокарточку и по традиции всех поздравила.
Пользователи Сети отметили, что Пугачёва стала не естественно молодо выглядеть. Некоторые комментаторы упрекнули её в чрезмерном использовании фотошопа.
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